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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من كلية النظم والمعلومات لبيع الهامبورجر..بيشوي يحارب البطالة في شبرا..فيديو

صدى البلد

تحدى الظروف، لم ييأس، حقق حلمه،قضي علي البطالة، وساعد نفسه وأصدقاءه، وهو بيشوي أشرف البالغ من العمر 26 عاماً خريج كلية النظم والمعلومات ، تخرج في الكلية  يحلم كأي طالب بوظيفته المرموقة في المجتمع لكنه لم يجدها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

كانت لديه الأحلام التي ساعدته كثيراً في أن يتخطي تلك الفترة،حيث أنه حاول أن يبني سلسلة من المطاعم داخل أنحاء مصر كافة ولكن منعته ظروف الكورونا التي كان لـ أثرها غلق لكافة المطاعم والمقاهي والاعتماد علي التوصيل الي المنازل والمأكولات السريعة.

فقد حاول لاستغلال تلك الفترة بإنشاء مشروعه المكون من "كرفان "بـالشارع وذلك لعمل الطعام السريع المعد بكافة الأجهزة التي يحتجها الطهاة من أجل التنويع في الطعام المطلوب ،وبعد أن أعد هذا "الكرفان" ظهر لأول مرة في شارع شبرا المشهور بين المصريين.

يعمل مع اثنين آخرين من الشباب المتعلمين وذلك لمساعدتهم ،فقد قال "بيشوي" إن الكرفان يعمل من التاسعة صباحاً حتي الثانية عشرة مساء بكافة أنواع الطعام المعد يدوياً كطعام المنازل وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المقررة من منظمة الصحة ،كما ان الأسعار تناسب الجميع.

 

 

https://fb.watch/64vECa_VXE/

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