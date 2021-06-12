عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس فاركو: ننتج 2.5 ملايين علبة دواء يوميا وكورونا جعل الشركات تفكر خارج الصندوق.. فيديو

أدوية
أدوية

قال الدكتور شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن الشركة تنتج ما يقرب من 2.5 مليون علبة دواء صباح كل يوم.

 

وأضاف "عباس حلمي، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 50 دولة، متابعا أنه تم عمل بحوث حول زيت حبة البركة وتبين إنه له تأثير قوي على كورونا.

 

وأوضح أن شركة فاركو ليست عضوا في لجنة مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها والانفتاح مرة أخرى خلال عام ونصف العام وسيكون هناك تطعيمات وعلاجات لفيروس كورونا، وستأخذ مصر دورا عالميا في ذلك الشأن.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إلى أن أن نبات الكركم له تأثير على المناعة وفي علاج السرطان، مؤكدا أن كورونا جعلت الشركات تفكر خارج الصندوق.

 

مجلس إدارة حبة البركة فيروس كورونا فيروس كورونا زيت حبة البركة مكافحة كورونا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ملك البحرين يمارس الرياضة على الدراجات الهوائية .. صور

مدير "تعليم الكبار" بعين شمس : محو أمية 21 ألف مواطن في 4 دورات

الجارديان: هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمي كروم

وزير الخارجية : نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي

خيري رمضان: العالم حبس أنفاسه بعد سقوط إريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا

سامح شكري: مصر ملتزمة بإقامة الدولة الفلسطينية.. ونتعامل مع أي حكومة اسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

مطلب عاجل من رئيس البرلمان العربي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

المزيد

ساحة رأي

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ