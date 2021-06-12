رئيس فاركو: ننتج 2.5 ملايين علبة دواء يوميا وكورونا جعل الشركات تفكر خارج الصندوق.. فيديو

قال الدكتور شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن الشركة تنتج ما يقرب من 2.5 مليون علبة دواء صباح كل يوم.

وأضاف "عباس حلمي، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 50 دولة، متابعا أنه تم عمل بحوث حول زيت حبة البركة وتبين إنه له تأثير قوي على كورونا.

وأوضح أن شركة فاركو ليست عضوا في لجنة مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها والانفتاح مرة أخرى خلال عام ونصف العام وسيكون هناك تطعيمات وعلاجات لفيروس كورونا، وستأخذ مصر دورا عالميا في ذلك الشأن.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إلى أن أن نبات الكركم له تأثير على المناعة وفي علاج السرطان، مؤكدا أن كورونا جعلت الشركات تفكر خارج الصندوق.