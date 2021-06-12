وزير الخارجية : نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المسار السياسي في ليبيا جار تنفيذه، مضيفا: "استعدنا التمثيل الدبلوماسي وهناك علاقة مع كل الأشقاء في ليبيا".

وأضاف سامح شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مكونات للاتفاق السياسي تصل إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل في ليبيا".

وتابع سامح شكري : "الأشقاء الليبيون عليهم أن يضعوا حلولاً سياسية لسنوات من الخلاف كي ينهض الشعب الليبي مرة أخرى".

وأكمل سامح شكري : "نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي والمجتمع الدولي داعم لخروج كافة المقاتلين الأجانب وحل الميليشيات في ليبيا، وتعزيز المؤسسات الليبية وتواجد جيش موحد ليبي يحقق الأمن والأمان للمواطن الليبي".



