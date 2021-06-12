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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية : نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن   المسار السياسي في ليبيا جار تنفيذه، مضيفا: "استعدنا التمثيل الدبلوماسي وهناك علاقة مع كل الأشقاء في ليبيا".

 

وأضاف سامح شكري في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مكونات للاتفاق السياسي تصل إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل في ليبيا".

 

وتابع سامح شكري : "الأشقاء الليبيون عليهم أن يضعوا حلولاً سياسية لسنوات من الخلاف كي ينهض الشعب الليبي مرة أخرى".

 

وأكمل سامح شكري : "نحن على مشارف اجتماع برلين 2  حول الملف الليبي والمجتمع  الدولي داعم  لخروج كافة المقاتلين الأجانب وحل الميليشيات في ليبيا، وتعزيز المؤسسات الليبية وتواجد جيش موحد ليبي  يحقق الأمن والأمان للمواطن الليبي".


 

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