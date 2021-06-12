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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

‎وزيرة التضامن تستجيب لاستغاثة سيدة تعول 3 أطفال بتوفير معاش شهري

نيفين القباج
نيفين القباج

تدخلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شخصياً لحل أزمة سيدة ام سيف تعول 3 أطفال بعد تغيب زوجها وتركها بدون مصدر دخل لشهور وتعيش بمفردها في منزل دون أثاث بمحافظة جنوب سيناء.


وكانت السيدة وجهت استغاثة عبر برنامج" المصري أفندي" المذاع على قناة المحور ويقدمه الإعلامي محمد على خير مساء أمس الجمعة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مسكن وتدبير معاش شهري لمواجهة نفقات وأعباء المعيشة .


وتواصلت وزيرة التضامن نيفين قباج عقب إنتهاء حلقة البرنامج مباشرة أمس الجمعة لتعلن الوزيرة عن توفير مواد غذائية للسيدة أم سيف وأطفالها الأربعة وسيتم تجهيز المنزل الخاص بها وتم دعمها بمبلغ من المال مع مندوب من الوزارة كما وعدت " قباج" بتوفير معاش شهري بعد دمجها داخل برنامج تكافل وكرامة .

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