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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حارس ليفربول يدعم الدنماركي كريستيان إريكسن بعد تعرضه لازمة قلبية في المعلب

صدى البلد

وجه اليسون بيكر حارس فريق ليفربول الإنجليزي الدعم للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعد تعرضه لازمة قلبية وسقوط أرضية المعلب في مباراة الدنمارك وفنلندا 
 

وكتب اليسون بيكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " نصلي من أجلك اريكسن ".

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا بشأن مباراة الدنمارك وفنلندا، وحالة النجم كريستيان إريكسن بعد سقوطه المروّع خلال اللقاء.

وأفاد الويفيا أن كريستيان إريكسين استعاد وعيه وهو يخضع الآن لفحوصات إضافية. 

وكتب الاتحاد الدنماركي في البيان رسمي على “تويتر”: "كريستيان إريكسن مستيقظ ويخضع لمزيد من الفحوصات في المستشفى، المباراة مؤجلة مؤقتًا، وسيتم إصدار معلومات جديدة في الثامنة إلا ربع".

وأكد الويفيا أن التشخيص المبدئي لحالة اللاعب أزمة قلبية.

كما قال المذيع الداخلي لملعب باركن بارك يطلب من الجماهير عدم مغادرة الملعب.

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