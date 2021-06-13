الحكومة تصرف 83.2 مليار جنيه خلال عام لدعم الصحة والأدوية .. تفاصيل

رفعت الحكومة من إجمالي الانفاق العام علي قطاع الصحة بموازنة العام المالي الجاري إلي 258.5 مليار جني بزيادة بلغت 83.2 مليارا عما تم ادراجه خلال العام المالي الجاري بمعدل نمو بلغ 47% .



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه عن التركزي علي زيادة الانفاق الاستثماري قطاع الصحة بما يتسق مع التوجهات الرئاسية لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين تنفيذا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بصورة تدريجية، والعمل علي استكمال برنامج القضاء علي الفيروسات و انهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة.



وبحسب التقرير فقد تم اتاحة 1.2 مليار جنيه لمبادرة توفير الامصال والتطعيمات و 105 مليون جنيه لأدوية الطوارئ بالاضافة لتدبير 2.1 مليار جنيه لتوريد احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية .



وذكر التقرير انه تم توفير 120 مليون جنيه لتوفير عقار السيرزايم لعلاج مرض جوشيه النادر من خلال دفعتين اثنتين.

