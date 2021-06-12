تسريبات تكشف مواصفات وصور هاتف Xiaomi Mi 12 الجديد من شاومي

كشفت تسريبات جديدة بأن شركة شاومي Xiaomi، بدأت في تطوير سلسلة Mi 12 للعام المقبل، وكانت عملاقة التقنية الصينية أعلنت خلال الأشهر الماضية، عن هاتفها الرائد الذي حطم الأرقام القياسية في سرعة الشحن، حيث يأتي طراز Mi 11 Pro، مجهز بشحن سريع سلكي 200 واط، مع شحن لاسلكي سريع 120 واط.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ظهرت بعض الصور المسربة حول الرائد القادم Xiaomi Mi 12، والذي يتشارك لغة التصميم الإجمالية للإصدار الحالي Mi 11، تتشابه الواجهة الأمامية بالكامل لما لما جاء في تصميم الجيل الماضي،وهناك ميزة لافتة للانتباه هو عدم احتوائها على نوتش للكاميرا، مما يعني أن الهاتف سيأتي بكاميرا أمامية أسفل الشاشة.

ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن سلسلة شاومي Mi 11، ستأتي بمواصفات شاشة عالية الجودة ذات معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وسيحصل على شاشة تدعم تقنية LTPO، والتي تتيح لك تغيير معدل تحديث الشاشة تلقائيا حسب المحتوى المعروض، مع مراعاة احتياجات معدل التحديث العالي واستهلاك منخفض لطاقة البطارية.

وأما بالنسبة للتصميم الخلفي للهاتف، فسيأتي الجهاز Mi 12، تصميم كاميرا مشابه للإصدارات Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra، حيث سيتضمن ترتيبا أفقيا للمستشعرات الأربعة.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت شركة شاومي عن تطوير تقنية HyperCharge، والتي تتيح بإنشاء أجهزة شحن للهواتف الذكية بسعة تصل إلى 200 وات، ولم تطلق الشركة بعد هاتفًا ذكيًا واحدًا يدعم مثل هذا الشحن.

وتتيح تقنية شاومي الجديدة شحن الأجهزة بشكل أسرع من معظم الخيارات المتاحة حاليا، حيث يمكن للشحن السلكي HyperCharge بقدرة 200 وات، تجديد البطارية بنسبة تصل إلى 50٪ في ثلاث دقائق فقط ؛ وشحن لاسلكي 120 واط في غصون 7 دقائق.