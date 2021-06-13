أهالي المعابدة بـ أسيوط يطالبون بتوصيل الكوبرى لتسهيل الانتقال خارج القرية

ناشد أهالى قرية المعابدة التابعة لمركز ومدينة أبنوب محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بتقليل المسافة البينية بين كباري نهر النيل إلى 25 كيلو متر بدلا من 50 كيلو متر لتسهيل عملية انتقالهم من وإلى القرية.

قال المواطن حمادة فتحى في رسالته: "القرية هى آخر قري الشرق في مركز أبنوب ويحدها من الشمال نهر النيل متصلا بالهضبة الشرقية وهو ما يصعب عملية انتقال أهل القرية خارجها.

وأضاف: “أصبحت القرية مغلقة وبالتالي توقفت كل أنشطة التجارة مع القرى الأخرى، كما يعاني أهل القرية انعدام جميع الخدمات الطبية، حيث لا يجد ساكنو القرية أي ملجأ طبي لأي حالة طارئة ليلا ويموت العديد من الأهالي لهذا السبب ، ولكن لسوء الحظ علمنا بأن المشروع في طريقه للإنتقال إلى قرية أخري لا تحتاج إلى هذا المشروع نهائيا وهو ما يعني ضياع حلم لطالما حلمنا أن يتم تنفيذه في القرية”.

وناشد المسئولين العمل على حل مشكلتهم وتلبية مطلب أهل القرية رأفة بحالهم.



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