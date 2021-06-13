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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي المعابدة بـ أسيوط يطالبون بتوصيل الكوبرى لتسهيل الانتقال خارج القرية

صدى البلد

ناشد أهالى قرية المعابدة التابعة لمركز ومدينة أبنوب محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بتقليل المسافة البينية بين كباري نهر النيل إلى 25 كيلو متر بدلا من 50 كيلو متر لتسهيل عملية انتقالهم من وإلى القرية.

قال المواطن حمادة فتحى في رسالته: "القرية هى آخر قري الشرق في مركز أبنوب ويحدها من الشمال نهر النيل متصلا بالهضبة الشرقية وهو ما يصعب عملية انتقال أهل القرية خارجها.

وأضاف: “أصبحت القرية مغلقة وبالتالي توقفت كل أنشطة التجارة مع القرى الأخرى، كما يعاني أهل القرية انعدام جميع الخدمات الطبية، حيث لا يجد ساكنو القرية أي ملجأ طبي لأي حالة طارئة ليلا ويموت العديد من الأهالي لهذا السبب ، ولكن لسوء الحظ علمنا بأن المشروع في طريقه للإنتقال إلى قرية أخري لا تحتاج إلى هذا المشروع نهائيا وهو ما يعني ضياع حلم لطالما حلمنا أن يتم تنفيذه في القرية”.

وناشد المسئولين العمل على حل مشكلتهم وتلبية مطلب أهل القرية رأفة بحالهم.
  
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخدمات الطبية كوبرى خدمة بين الناس

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