خبيرة تكشف سببًا رئيسيًا تُكمل به المرأة حياتها الزوجية.. فيديو

قالت رضوى فتحي، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الشيء الرئيسي الذي يؤدي الى استكمال المرأة لحياتها الزوجية الشعور بالأمان، أما الرجل فلا يبحث عن الأمان، معقبة: "الرجل أمانه من جيبه، والراجل يبحث عن الانبساط والرفاهية".

وأضافت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بعض الأسر تعاني ضعف الإمكانيات المادية، ولذلك ترى أن الأمان يتمثل في المادة من خلال كتابة قائمة المنقولات، وبعض الأسر الأخرى تتوفر لديها المادة بشكل كبير، وبالنسبة لها الأمان الأخلاق أو الوظيفة.

ولفتت خبيرة العلاقات الأسرية، إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة للأمان، معقبة: "ممكن الزوج يكتب القائمة، وتحصل مشاكل كثيرة، وهذا الأمر واضح في قضايا محاكم الأسرة".