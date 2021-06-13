هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. أهالي الغردقه يلجأون إلى الشواطئ

شهدت شواطئ مدينة الغردقة وخاصة العامة منها إقبالا كبيرا من المقيمين فى المدينة من العاملين فى النشاط السياحى والحكومى، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التى لا يطفئها سوى مياه البحر .

ففى النادى الاجتماعى الأقرب والأكثر من حيث الإقبال بمدينة الغردقة، شهد إقبال أعداد كبيرة من الاهالى لقضاء يومهم على شواطئ البحر الأحمر تحت شمسيات ومظلات النادى الاجتماعى هربا من درجات الحراره المرتفعة .

أكد أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن إدارة النادى تقوم بتسهيل كافة الخدمات لجميع المواطنين وأن تذكرة دخول النادى الاجتماعى لغير الأعضاء 30 جنيها ودخول مجانا للأعضاء، مؤكدا أن النادى الاجتماعى به عدد كبير من المظلات والاستراحات لخدمة المصطافين .

كما شهدت شواطئ الاحياء شمال الغردقة توافد أعداد كبيرة من المواطنين البسطاء منتشرين على خط مناطق الساحل فى اماكن القرى السياحية التى مازالت تحت الانشاء.