احباط محاولة خطف طفل بقرية فى طوخ

تمكن أهالي قريه كفر الفقهاء التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية من اإحباط محاولة قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من داخل القرية.

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قام الأهالي بتسليم المتهم الى قسم الشرطة و تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مامور مركز طوخ بلاغا من اهالي قريه كفر الفقهاء بضبط احد المتهمين اثناء قيامه بخطف طفل من القريه ويدعي " ص م ص " وعلى الفور قام الاهالي باحباط عملية الخطف وضبط المتهم وتسليمه الى مركز الشرطه واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال الواقعة.