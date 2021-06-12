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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ بني سويف : بدأنا في العديد من المشاريع منها تبطين الترع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الدولة قدمت مجهودا كبيرا خلال الـ 7 سنوات الماضية، ليس في بني سويف فقط، ولكن في جميع محافظات الصعيد التي كانت منسية فترات طويلة، مؤكدا أن الصعيد الآن على قمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج " مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت: تم ضخ ما يجاوز الـ 100 مليار جنيه خلال السنوات الماضية في بني سويف كاستثمارات لتطوير وتحسين حياة الناس.

وتابع محافظ بني سويف: بدأنا في العديد من المشاريع منها مشاريع تبطين الترع، كما بدأنا اليوم مشروع المدفن الصحي على مساحة 25 فداناً بتكلفة تتعدى الـ 20 مليون جنيه، حيث سيتم العمل على دفن عدد من خلايا الدفن الصحية بشكل آمن وصحي يحافظ على البيئة.

وأكد أن محافظة بني سويف من أكثر المحافظات التزاما بمشروع تبطين الترع.

وأوضح أن هناك بالمحافظة مشروع مجمع دراسي، به مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة للتعليم الصناعي للفتيات على هيئة ورش، مفيدا بأن هذا المشروع بدأ منذ 3 أشهر فقط، والانتهاء بنسبة 20% منه هو إنجاز كبير.

وأشار إلى أن وجود محطات الرفع في بني سويف، تحل مشكلة كبيرة كان يعاني منها أهالي المحافظة منذ سنوات، خاصة ف مركز ناصر وببا، مؤكدا أن جزءاً كبيراً من العاملين في مشروع حياة كريمة بالمحافظة هو من أبناء القرى المستهدفة. 

الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف رانيا هاشم محافظة بني سويف مشروع مجمع دراسي

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