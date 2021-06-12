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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة قوية من قائل"من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"لزوج ابنته|شاهد

قائمة منقولات
قائمة منقولات

قال ناصر مخلوف، صاحب مقولة "من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، إنه يعرف عريس ابنته جيدًا.

 

معقبًا: "دا راجل من عائلة معروفة، وراجل محترم طول عمره، وعنده أخلاق".

وتابع "مخلوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه اختار زوجًا لابنته على خلق ودين، ولم يختر أي شخص، معقبًا: "لو ابنتي كانت قالت لي أنا بحب واحد زميلي في الجامعة، كنت هسأل عنه، ولو كان مش كويس، كنت هرفض".

ولفت ناصر مخلوف إلى أنه لم يؤثر في حق ابنته شرعًا على الإطلاق، معقبًا: "أنا حافظ  لبنتي حقوقها بعهد وميثاق أمام الله على زوجها، وأنا شايف قائمة المنقولات لا تأتي بأي مردود على الزوجة، بدليل وجود 2 مليون حالة طلاق في المحاكم".

وأشار إلى أنه لم يكتب مؤخرًا لابنته، معقبًا: "زوج ابنتي لم يمضِ على أي شيء، والمؤخر والمقدم والمهر وكل حاجة أخلاقه وتربيته ودينه بإذن الله". ​

حلو الكلام منال سلامة قائمة المنقولات حالة طلاق المحاكم مؤخر المهر

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