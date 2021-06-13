أولياء أمور مدرسة الشهيد حسين أبوالمجد يستغيثون من إهمال إدارة الطود التعليمية بالأقصر

استغاث أولياء الأمور بحاجر المريس التابعة لإدارة الطود التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررين من مدرسة الشهيد حسين أبوالمجد الابتدائية المشتركة لعدم توفير خدمات النظافة ومرافقها والحمامات وخاصة المدرسة بها فصول رياض أطفال وتحتاج إلى نظافة ولا يوجد بها إلا عامل خدمات واحد فقط بعد ما تم نقل العامل الثاني، وفى مدرسة الشهيد شعيب الإعدادية المشتركة من عدم إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي.



ويقول المواطن محمد محمود طايع عبدالهادي فى رسالته : نطالب بتوفير عامل خدمات فى مدرسة الشهيد حسين أبوالمجد الابتدائية المشتركة حرصًا على الأطفال والتلاميذ من انتقال الأمراض إليهم بسبب عدم توفير خدمة النظافة وتجمعات القمامة وتجمع الذباب والحشرات علي التلاميذ لذلك طالبنا من مدير الإدارة التعليمية بالطود بالأقصر أكثر من مرة ومدير المدرسة تقدم بأكثر من مرة وعلى الرغم من ذلك تجاهل الطلب ولم يوفر عاملاً حتى الآن.



وأضاف: مدرسة الشهيد شعيب الإعدادية المشتركة تعانى من عدم إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي حيث إنها غير صالحة للاستعمال، وتم رفع شكوى جماعية إلي رئاسة مدينة ومركز الطود من الضرر والتظلم من مدير إدارة الطود التعليمية لتلك المخالفة وعدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي في حصص العملي لنشاط الحاسب الآلي وحيث تعليمات الوزير تفيد الطالب في مرحلة الثانوية العامة الامتحانات علي التابلت وكيف يتعامل مع التابلت وغير متعامل بالأجهزة في المرحلة الإعدادية.

وناشد "طايع" وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومحافظ الأقصر ووكيل وزارة التربية والتعليم التدخل السريع بعمل اللازم حول توفير عامل خدمات لمدرسة الشهيد ابو المجد الابتدائية بحاجر المريس والتدخل بقرار عاجل نحو إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي التي لا تعمل بمدرسة الشهيد شعيب الإعدادية بحاجر المريس المشتركة من تجاهل مدير إدارة الطود التعليمية.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01141281336

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.