مستقبل وطن يفتتح معرض أجهزة منزلية في الوادي الجديد بـ أسعار مخفضة

افتتح حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، معرضًا ومنفذًا للأجهزة المنزلية والكهربائية بأسعار مخفضة.

قال النائب محمد على عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء اليوم السبت، إنه جرى افتتاح المعرض بمدينة موط بالداخلة، بحضور الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، ولفيف من رموز العمل السياسي والتنفيذي بالمركز.

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أوضح عبد الغني، أن المعرض بعنوان " لا للغلاء"، لطرح الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار مخفضة لتجهيز العرائس والمقبلين على الزواج، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في مواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

أشار عبد الغني، إلى أن المعرض جرى افتتاحه وتدشينه تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.