بسبب التنمر.. مفتاح يخترق رأس طفل والأم تروي التفاصيل

أكدت شيماء حجازي، والدة الطفل حسن شريف، أن ابنها ضحية لطفل أخر اعتدى عليه بالمفتاح الذي أخترق رأس حسن، منوهًا على أن أبنها ومن قام بالتعدي عليه ليسوا بأصحاب، حيث إن معاذ الذي قام بالاعتداء على حسن وعائلته متواجدين في نفس العمارة، كما أن معاذ شاب مشاغب ولا يحترم الأخر، إذ أن الواقعة بدأت باعتداء معاذ عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

وأضافت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن معاذ بدء بالتنمر اللفظي على أبنها حسن، كما أنه في حالة قام بالتلفظ على أبنها، إلا أن صديق حسن تصدى له، حتى قام معاذ بالاعتداء على حسن، مشيرة إلى أن الدكتور الذي قام بإجراء العملية كشف أنه لم يجري مثل هذه العملية من قبل، بأن مفتاح اخترق جمجمة بشرية.

وأوضحت أنه ابنها سيتابع مع المستشفى في قسم المخ والأعصاب، كما أن المستشفى أبلغتها بأن أبنها من الممكن أن يفقد عضو من أعضاء جسمه أو لديه شلل، مشددة على أن علاج حسن سيستغرق شهور.

