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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| هيئة الاتصالات تحصل على اعتماد التميز المؤسسي

هيئة الاتصالات وتقنية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حصولها على اعتماد التميز المؤسسي 
(Recognized For Excellence 4 Stars) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ""EFQM, وذلك نظير إطلاقها لمجموعة من المبادرات النوعية التي ساعدت في تحسين إجراءات الأعمال وحوكمتها، وتبنيها لنموذج التميز المؤسسي، واستيفائها لمعايير تقييم الممكنات و النتائج المدرجة في نموذج التقييم المرتبط بمستوى (4 Star) التي تركّز على كفاءة التشغيل والتميز في نتائج الأداء المؤسسي.


وأوضح التقرير الصادر من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، والذي نقلته وكالة الانباء السعودية “ واس”، أن الهيئة باتت ضمن أعلى 40 جهة حكومية نضجاً في العالم حسب نموذج ""EFQM الأمر الذي يُعد محفزاً لمواصلة إحراز المملكة المراتب المتقدمة عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الاستدامة وتمكين التحول الرقمي بما يحقق مستهدفات الهيئة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام.

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وبيّنت الهيئة أنها قامت بتحديث استراتيجيتها وأهدافها الطموحة للأعوام المقبلة عبر تصميم وتطوير 20 مبادرة استراتيجية و161 برنامجاً ومشروعاً استراتيجيا، لترسخ بذلك نهجها الرامي إلى حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة، وتوفير الخدمات المتميزة والتقنيات الرقمية المبتكرة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد حصلت نهاية العام الميلادي الماضي على اعتمادي المستوى الأول والثاني من شهادة الالتزام المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة ""EFQM التي تعد المعيار العالمي للتميز المؤسسي و تجمع تحت مظلتها أكثر من (500) عضو من جهات مختلفة تمثل (55) دولة وتغطي (50) قطاعًا مختلفًا.

 

مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد السعودية هيئة الاتصالات

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