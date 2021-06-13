أهالي قرية دفش فى المنيا يستغيثون من تلوث مياه الشرب

معاناة يعيشها أهالي قرية دفش مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، حيث إن مياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحي، فأبسط حقوقهم في شرب المياه من الصنبور يوميا لا يتمتعون بها، بسبب مياه الصرف الصحي التي تصل لهم وتظل طيلة اليوم بأكمله ذات لون وطعم ورائحة كريهة، لا تصلح للاستخدام الآدمي.



ويقول المواطن راجى فؤاد، فى رسالته لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، إن القرية تعانى من تلوث بمياه الشرب غير الصالحة آدميًا للاستعمال، فهي غير صالحة لأكل أو شرب، ولها لون معكر ورائحة كريهة لا يتحملها أي إنسان، حتى أنها لا تصلح لزراعة الأشجار.



وأضاف أن تلك الحالة مستمرة وأنهم تواصلوا مع شركة المياه القابضة للشكوى من خلط مياه الصرف الصحي مع المياه العادية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو حل لمشكلتهم بعد ذلك، وأنهم يحاسبون على مياه صرف صحي رغم عدم صلاحيتها للاستخدام، وتلك المياه تؤثر عليهم وعلى أطفالهم في المنزل.

وأكد أنهم مواطنون بسطاء يقيمون في قرية مهمشة، ولكن يجب الاهتمام بهم من قبل المسئولين ومراعاة أبسط حقوقهم في العيش.

وتابع: “توجهنا إلى المسئولين في شركة المياه وأرقام الشكاوى، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن لا توجد أي استجابة منهم”.





وناشد القارئ المسئولين سرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.





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