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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية دفش فى المنيا يستغيثون من تلوث مياه الشرب

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية دفش مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، حيث إن مياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحي، فأبسط حقوقهم في شرب المياه من الصنبور يوميا لا يتمتعون بها، بسبب مياه الصرف الصحي التي تصل لهم وتظل طيلة اليوم بأكمله ذات لون وطعم ورائحة كريهة، لا تصلح للاستخدام الآدمي.

ويقول المواطن راجى فؤاد، فى رسالته لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، إن القرية تعانى من تلوث بمياه الشرب غير الصالحة آدميًا للاستعمال، فهي غير صالحة لأكل أو شرب، ولها لون معكر ورائحة كريهة لا يتحملها أي إنسان، حتى أنها لا تصلح لزراعة الأشجار.

وأضاف أن تلك الحالة مستمرة وأنهم تواصلوا مع شركة المياه القابضة للشكوى من خلط مياه الصرف الصحي مع المياه العادية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو حل لمشكلتهم بعد ذلك، وأنهم يحاسبون على مياه صرف صحي رغم عدم صلاحيتها للاستخدام، وتلك المياه تؤثر عليهم وعلى أطفالهم في المنزل.

 

وأكد أنهم مواطنون بسطاء يقيمون في قرية مهمشة، ولكن يجب الاهتمام بهم من قبل المسئولين ومراعاة أبسط حقوقهم في العيش.

 

وتابع: “توجهنا إلى المسئولين في شركة المياه وأرقام الشكاوى، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن لا توجد أي استجابة منهم”.


 
وناشد القارئ المسئولين سرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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