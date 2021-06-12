العراق.. إصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح جنوبي كركوك

أفادت السومرية نيوز أن مصدرا أمنيا عراقيا أفاد بإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح جنوبي كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تعرضت لهجوم مسلح ضمن ناحية الرياض في كركوك". وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية للهجوم إصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بجروح".

وعلى صعيد آخر نفت وزارة الدفاع العراقية ما تردد حول قيام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسحب صلاحيات وزيرها جمعة عناد المتعلقة بالمناصب الأمنية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية وفقا لما نشرته السومرية نيوز: "انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية". وأكدت وزارة الدفاع أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونياً"