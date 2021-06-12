مشهد للإنسانية.. إبراهيم فايق يشيد بالطاقم الطبي وزملاء كريستيان إريكسن بعد سقوطه المروّع

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تعرض اللاعب كريستيان إريكسن لأزمة قلبية داخل الملعب، في أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا ببطولة “يورو 2020”.



وكتب إبراهيم فايق عبر "تويتر": "‏الإنسانية في مشهد: قرر مخرج المباراة فورا، عدم إعادة اللقطة؛ نظرا.. لهيبة المشهد، وترفقا بأسرته ومشجعيه.. الإنسان قبل أي انفراد.. تصرف لاعبي الدنمارك بعمل ستارة فورية حول زميلهم؛ لمنحه خصوصيته اللازمة، حتى خروجه.. أخيرا، روعة الطاقم الطبي للدنمارك، وجاهزيته بمهارة فائقة للإسعاف".



وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بيانًا رسميًا، بشأن مباراة الدنمارك وفنلندا، وحالة النجم كريستيان إريكسن؛ بعد سقوطه المروّع خلال اللقاء.

وأفاد “يويفا” أن كريستيان إريكسين استعاد وعيه ويخضع الآن لفحوصات إضافية.

وكتب الاتحاد الدنماركي، في بيان رسمي على “تويتر”: "كريستيان إريكسن مستيقظ ويخضع لمزيد من الفحوصات في المستشفى، المباراة مؤجلة مؤقتًا، وسيتم إصدار معلومات جديدة في الثامنة إلا ربع".

وأكد “يويفا” أن التشخيص المبدئي لحالة اللاعب “أزمة قلبية”.

كما طلب المذيع الداخلي لملعب باركن بارك، من الجماهير، عدم مغادرة الملعب.