عمرو يونس: تنسيقية الأحزاب بدأت بـ 54 شابا حتى وصلت لـ250 عضوًا

قال النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نجحت في الوصول لصيغة توافق لائحة داخلية للاتفاق والاختلاف.

مردفا: “عند الوصول لهذا الشكل كان دعم الموافقة السياسية ضروريا للبدء”.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس التنسيقية.

وأوضح يونس أن البداية كانت بمشاركة أقل من 20 حزبا و 6 شباب سياسيين غير حزبين، مع الاستمرار في التوسع وفقا للقواعد المتبعة والتي بمثابة الدستور في التنسيقية.

وتابع أنه تم التوسع طبقا للمقابلات الشخصية للشباب السياسيين المؤهلين، والآن بعد مرور 3 سنوات تستمر التنسيقية بمشاركة 25 حزبا، مع التمثيل للأحزاب الذي ازداد ثلاثة أضعاف، مع وجود أكثر من 50 شابا سياسيا والتأهيل كان السبب لزيادة الثقة السياسية لاختيار 6 منهم نواب محافظين.

وأضاف النائب عمرو يونس: “رشحنا أعضاء من التنسيقية لقوائم مجلس الشيوخ والنواب، حتى تكون التجربة دافع للشعب والقيادة السياسية للثقة بهم، طبقا للقدرات والمؤهلات السياسية لدى الشباب.. وتخطى عدد الأعضاء حاليا داخل التنسيقية 250 عضوا رغم مشاركة 54 عضوا فقط في البداية”.

تضمنت مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

شارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما ناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبلها وخططها القادمة.

وتوافق اليوم السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.