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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شريف حلمى يشارك فى الفيلم الروائى القصير " إنذار مبكر"

صدى البلد

بدأ الفنان شريف حلمي تصوير الفيلم الروائي القصير "إنذار مبكر"، تأليف وإخراج حسام علاء، ويشاركه البطولة الوجه الجديد رنا أحمد، التي تمّ اختيارها بعد مسابقة أجراها المخرج لعدد من الوجوه الشابة.

الفيلم تدور أحداثه حول كيفية معالجة الآثار السلبية لفتاة مراهقة من مشاكلها النفسية بعد تعرضها لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من الشباب المتهور، ويلعب شريف حلمي دور طبيب نفسي يسعى لعلاج الفتاة بطرق علاج جديدة تعتمد على المحاكاة.

ويجهز المخرج الشاب حسام علاء الذي درس الفيلم للمشاركة في أكثر من مهرجان سينمائي دولي، حيث يعد الفيلم تجربته الأولى في مصر.


وحول اختيار نجوم العمل، قال "علاء" إنَّ اختياره للممثلين أخذ منه جهدًا كبيرًا، خاصة في اختيار دور البطلة والذي فازت به رنا أحمد من بين عدد ليس بقليل ممن تمّ ترشيحهم.


بدوره، أوضح الفنان شريف حلمي، أنَّ الدور جديد عليه تمامًا ويسعى من خلاله لتقديم أفضل ما لديه، مشيدًا باهتمام المخرج بالشباب “يهتم اهتمامًا كبيرًا بكل تفصيلة في الفيلم وأداء كل المشاركين”.
وعبّر "حلمي"، عن سعادته بالعمل مع المخرج حسام علاء، واصفًا السيناريو الذي نسجه بـ"الرائع"متوقعًا أنَّ يكون له مستقبل مشرق في تقديم سينما جادة ذات محتوى جيد.

مهرجان سينمائى شريف حلمى أخبار الفنانيين اخبار الفن

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