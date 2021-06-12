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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سلة الزمالك" تتخطى الجزيرة وتصل لـ نهائي دوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تغلب فريق سلة الزمالك على نظيره الجزيرة 86 - 81 في ثالث مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة بين الفريقين باللقاء الذى جمعهما بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت المباراة مثيرة كعادة مباريات الفريقين في نصف النهائي حيث تفوق الزمالك في الربع الأول 19/18 قبل أن يتقدم الجزيرة في الربع الثاني 38/37 وكذلك في الربع الثالث 56/52 قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الرابع بنتيجة 75/75 ليلجأ الفريقين لوقت إضافي مدته 5 دقائق ليحسم الزمالك المباراة لصالحه 86/81 .

وفاز الزمالك على الجزيرة في اللقاء الأول بين الفريقين 83/85 وفي المباراة الثانية 73/71 ليفوز في مباراة اليوم بنتيجة ليحسم تأهله لنهائي البطولة حيث يقام نصف النهائي بنظام (best of 5) .

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر حيث تخطى الفريق السكندري نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 0  في عدد المباريات بالدور نصف النهائي .

ويقود الجهاز الفنى للفريق الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة.

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