طارق يحيى : غدا اختبارات لاختيار المواهب بالشرقية للانضمام لـ الزمالك

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة الشرقية غدا الأحد.

وأضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح يحيى أن الاختبارات ستجرى بملاعب مركز شباب منيا القمح، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الشرقية تضم كلا من: أسامة حسن، ومحمد إبراهيم، وأحمد زكريا، ومحمد مصطفى، وتامر وحيد مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى خالد عمران مسئولا إداريا، وأدهم محمود عامل مهمات .

كما أشار رئيس قطاعات الكرة، إلى هناك اختبارات أخرى ستقام غدا الأحد وبعد غد الإثنين، بمحافظة البحيرة وتحديدا في مركز شباب كفر الدوار، تحت إشراف لجنة فنية تضم : هشام يكن و هشام إبراهيم و أحمد رزق و حماده رامبو و أحمد محسن ومحمود سلطان و محمد عبد الجواد مدرب حراس كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى محمد السيد استمارات، وسيد شريف عامل مهمات.

واختتم يحيى تصريحاته قائلا: “ستقام الاختبارات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة، وموعد إقامة الاختبارات قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي”.