إيلون ماسك يعرض تجربة أشهر لعبة في العالم بنفس أداء بلاي ستيشن 5

يبدو أن رجل الأعمال الأشهر إيلون ماسك Elon Musk لن يتوقف عن إثارة الجدل بسبب سيطرته على معظم التطبيقات والألعاب الجديدة والتحكم بها وبأسعارها في الأسواق، حيث تحدى من أن أشهر لعبة في العالم Cyberpunk 2077 ستعمل في سيارات تسلا بنفس مستوى أداء أجهزة بلاي ستيشن 5 .

وبحسب موقع The Verge التقني فإن لعبة Cyberpunk 2077 ستكون قادرة على تقديم أداء أجهزة الألعاب بلاي ستيشن 5 بمعالج AMD Ryzen و ووحدة معالجة رسومات AMD RDNA 2 ، وذلك ضمن نظام معلومات ترفيهي جديد من شركة تسلا للسيارات.

وقال إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات ، خلال حدث تجريبي إنه لم تكن هناك أبدًا سيارة لديها أحدث تقنيات الحوسبة ، وأحدث المعلومات والترفيه حيث ستستطيع السيارات تشغيل لعبة Cyberpunk 2077 بنفس الأداء الفعلي لمستوى أجهزة الألعاب بلاي ستيشن 5.





ومن المقرر أن يعمل نظام الألعاب في النظام الجديد بسيارات تسلا بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع أحدث الألعاب، حيث يتم تشغيل لعبة Cyberpunk 2077 بمعدلات إطارات عالية على طراز S Plaid الذي تبلغ تكلفته 130 ألف دولار أمريكي.



وكانت حققت لعبة Cyberpunk 2077 رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة عاى إطلاقها الرسمى، كما باعت اللعبة أكثر من 8 مليون نسخة بحد أدنى 60 دولارا أمريكيا للنسخة أى ما يعادل حوالى 942 جنيه مصرى.

وكانت لعبة Cyberpunk 2077 قد دخلت التاريخ بأكبر عدد لاعبين فى العالم فى وقت متزامن، كما حققت أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى قبل الإصدار الرسمى، وبذلك نصبح اللعبة هى أكثر لعبة فى العالم يتم لعبها وتحميلها من خلال منصات Steam و GOG و متجر الألعاب Epic Games Store .

