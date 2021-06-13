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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إنشاء صندوق .. 5 أفكار لتعليم طفلك الصدقة والعطاء

تعليم الأطفال العطاء
تعليم الأطفال العطاء والصدقة

تعليم الأطفال الصدقة وتخصيص جزء من مصروفهم لفعل الخيرهو المفتاح لتربية الأطفال اجتماعياً، ونقدم لك فى السطور التالية أفكار جديدة لتعليم طفلك الصدقة والعطاء. 
 

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طرق لتعليم الأطفال العطاء والصدقة

 

وفقا لما نشره موقع parents  هناك طرق لتعليم الأطفال العطاء والصدقة.

 

1. القيادة بالقدوة

الأطفال متعلمون بصريون، وأفضل طريقة لتعليمهم رد الجميل هي عن طريق محاكاة هذا السلوك بنفسه. "عليك أن تعطي أطفالك بعض المال لإعطائه لمؤسسة ما.

 

2. تحدث عن العطاء 

إلى جانب تقديم مثال جيد لأطفالك ، يمكنك إجراء محادثات حول العطاء، اشرح لهم سبب منحك الوقت أو المال لقضية معينة، يقول ميتشل كراوس ، مستشار معتمد في العمل الخيري، لأولياء الأمور: "نتحدث إلى ابننا عن مدى أهمية رد الجميل ومدى حسن حظنا مقارنة بالعديد من الناس" . 

  • اشرح كيف يمكن لعشاء واحد في الخارج أن يطعم 30 عائلة أخرى، أو يساعد في إنقاذ أحد الأشخاص، أو يساعد الأطفال الآخرين في الحصول على التعليم.
  •  قم بإجراء محادثات حول الطرق التي تعمل بها أنت وعائلتك لدعم أفراد المجتمع الآخرين الذين هم في أمس الحاجة إليها ، وكيف تشعر بعد العطاء ، وسبب أهميتها.

 

3. ابحث عن فرص التطوع

 

حاول إيجاد فرص تطوع "من شأنها أن تثير اهتمام طفلك، بحيث تتوافق مع اهتمامات أطفالك، مثل التطوع في مأوى للحيوانات أو تقديم دروس خصوصية مجانية، إضافة إلى تشجيع طفلك على التبرع بالألعاب والملابس والكتب للأطفال المحتاجين.


4. علم طفلك الصدقة بجزء صغير من مصروفه

علم طفلك أن يضع جزءًا ولو بسيط من مصروفه اليومي لتقديمه للمحتاجين، ويشارك بجزء منه في شراء بعض الأشياء التى تحتاجها الأسرة، ويقوم بادخار الباقي.

 إذا كان أطفالك أصغر سنًا ، فاقترح عليهم أماكن للتبرع بها، أو دعهم يختارون المكان الذي يريدون التبرع فيه إذا كانوا أكبر سناً. 
 

5. إنشاء صندوق العطاء 
 

قم بإنشاء صندوق يضع فيه طفلك بعض النقود يوميا، ويكون الصندوق للمساهمة في الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تهتم بمساعدة الفقراء والبؤساء.

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