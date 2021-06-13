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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا مساس بتكافؤ الفرص ..

أولياء الأمور يعترضون على اختلاف امتحانات المواد المشتركة بـ الثانوية العامة.. والتعليم: لا داعي للقلق

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن اعتراضهم على إصرار وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الثانوية العامة مختلفة في المواد المشتركة بين طلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، معتبرين أن هذه الخطوة ستضر بمصلحة الطلاب وتقضي على مبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق نهائيا بهذا الشأن، مؤكدة لا مساس بفكرة تكافؤ الفرص، لأن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية لا يتنافسون على هدف واحد، فالحد الاأني لتنسيق الجامعات للشعبة العلمية مختلف عن الشعبة الأدبية، وبالتالي لا يوجد تنافسية بين المجموعتين، مما يسمح بوضع امتحانات مختلفة وأيام امتحانات مختلفة في جدول امتحانات الثانوية العامة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت إنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، فسوف يتم عقد امتحان مختلف لطلاب كل شعبة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) في المواد المشتركة التي تضاف للمجموع (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية).

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “سوف تعقد امتحانات طلاب شعبة علمي علوم ورياضة في أيام مستقلة عن أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية”.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة ابتداءً من يوم السبت 10 يوليو 2021 طبقا للجداول المعلنة لكل فئة.


 

ووفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، سوف يتسلم طلاب الثانوية العامة الذين تسلموا التابلت كراسة أسئلة ورقة إضافة إلى ورقة إجابة (بابل شيت) تكون الإجابة بها أمرا إلزاميا، بينما يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت كراسة أسئلة وورقة إجابة (بابل شيت).

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).


الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية  (من 10 لـ 12 ظهرا).


الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).


السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا). 


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.


السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).


الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


السبت 31 يوليو 2021: الأحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

 

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية 


الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية  (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الأحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021. 


الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين


الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.


الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021. 


الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.


الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 


الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا. 


الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية  من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.


الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا. 


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021. 


الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا  لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.


الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.

الثانوية العامة امتحانات المواد المشتركة التعليم تكافؤ الفرص

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