غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

قال الدكتور محمد أبو العلا ، طبيب منتخب مصر، إن العناية الإلهية والجاهزية الطبية أنقذا " إريسكن " نجم الدنمارك من الموت على أرض الملعب.

وأوضح " أبو العلا " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن اللاعب سقط في الدقيقة 42 ، وقامت الجاهزية الطبية بعمل إنعاش قلبي في الدقيقة 43 ، معقبا :" في خلال دقيقة و18 ثانية تم البدء في إنقاذه" .

وأردف طبيب منتخب مصر ، قائلاً : " كابتن فريق الدنمارك قرب من اللاعب للتأكد من أن هل اللاعب بلع لسانه أم لا ، وهل حالته خطرة أم لا ".

وأشار " أبو العلا " ، أن فريق الإسعاف الطبي لم يتحرك إلا بأوامر طبيب الفريق ، والمتحمل المسئولية ، معقباً : " اللاعيبة كانوا بيغطوا عليه ، عشان محدش يشوف اللاعب في حالته ديه " .

واستطرد : " لازم كل طبيب فريق يكون معاه الأجهزة دية ، وجاهز لأي كوارث وطوارئ زي اللي حصلت ديه " .