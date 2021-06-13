خبير قانوني: "الابتزاز الجنسي" الأكثر في جرائم الإنترنت.. والبلاغات بالملايين

أكد الدكتور أحمد الجنزوري، الخبير القانوني، أن أي شخص يتعرض لجرائم الإنترنت؛ عليه أن يتحرك سريعًا، ويتخذ الإجراءات اللازمة من إبلاغ إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية.

وأوضح «الجنزوري»، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الابتزاز الجنسي الأكثر في جرائم الإنترنت.

وأضاف الخبير القانوني، أن الإجراءات القانونية تتأخر قليلًا، إلا أنها عبارة عن خطوات ستعيد الحقوق لأصحابها، موضحا أن أي صَفحَة ترتكب جريمة، ثم تغلق بعد ذلك؛ سيكون الدليل الملموس انتهى بإغلاق الصفحة أو الموقع.

وأشار إلى أن البلاغات التي تصل لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية كثيرة جدًا، ومن الممكن أن تفوق الملايين، وأن هناك الكثير من الجرائم الإلكترونية المختلفة، والتي تكون كالسب والقذف والتشهير والابتزاز.

ونوه بأن “القذف” يكون عبارة عن إلحاق صفة بشخص، لو تحققت؛ سيكون له معاقبة قانونية، بينما تختلف عن جريمة "السب" بأن السب إلحاق صفة غير محمودة بشخص، والعقوبة تكون “غرامة أو الحبس أو كلاهما”.