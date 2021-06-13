أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تصعيد كبير من مصر في ملف سد النهضة.. وسامح شكري: سنتخذ إجراءات سياسية حال الملء بشكل أحادي.. ومدير متحف: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، عددا من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تصعيد كبير.. أحمد موسى يكشف عن إجراء اتخذته مصر في ملف سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر توجهت إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن سد النهضة، مضيفا: "تصعيد مصري دبلوماسي كبير".



نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .



إجراءات وتصرفات.. ماذا لو حدث الملء الثاني بشكل أحادي.. وزير الخارجية يجيب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة ولا يوجد تفاوض على حصص المياه .



أحدهم يمتلك مومياء.. مدير متحف يفجر مفاجأة: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن كلمة تحفة تطلق على أي شئ له قيمة لكنها ليست آثارا، موضحا أن كلمة أنتيكا تطلق على الآثار لكن بمصطلح أجنبي.



بسبب التنمر.. مفتاح يخترق رأس طفل والأم تروي التفاصيل

أكدت شيماء حجازي، والدة الطفل حسن شريف، أن ابنها ضحية لطفل آخر يدعى “معاذ ”، اعتدى عليه بمفتاح، فاخترق رأسه، منوهة بأنه ليس صديقا لابنها، ولكن الجاني وعائلته متواجدين في نفس العمارة التي نقطن بها.



وأشارت إلى أن “معاذ” شاب مشاغب ولا يحترم الآخرين، لافتة إلى أن الواقعة بدأت باعتداء “معاذ” على ابنها بمفتاح، أدى إلى "كسر في الجمجمة" ودخول المفتاح برأسه.



خالد عكاشة: سد النهضة كان محور لقاء الرئيس السيسي مع ولى العهد السعودي

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، أن قضية سد النهضة هي الرقم المهم والعنوان الرئيس لجميع التحركات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يحمل قضية واحدة، هي سد النهضة.



غرفة صناعة الدواء: إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن لقاح “سينوفاك” تم اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالي، ونحن لا نحتاج إلى تجارب؛ حتى تثبت كفاءة اللقاح.



فقدان الشهية.. أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حصيلة وفيات كورونا حول العالم، تقترب من 4 ملايين شخص، بينما تتجاوز الإصابات 175 مليونا.