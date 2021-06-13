عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تصعيد كبير من مصر في ملف سد النهضة.. وسامح شكري: سنتخذ إجراءات سياسية حال الملء بشكل أحادي.. ومدير متحف: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، عددا من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تصعيد كبير.. أحمد موسى يكشف عن إجراء اتخذته مصر في ملف سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مصر توجهت إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن سد النهضة، مضيفا: "تصعيد مصري دبلوماسي كبير".


نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن  مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .


إجراءات وتصرفات.. ماذا لو حدث الملء الثاني بشكل أحادي.. وزير الخارجية يجيب
قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن  مصر تتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة ولا يوجد تفاوض على حصص المياه .


أحدهم يمتلك مومياء.. مدير متحف يفجر مفاجأة: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن كلمة تحفة تطلق على أي شئ له قيمة لكنها ليست آثارا، موضحا أن كلمة أنتيكا تطلق على الآثار لكن بمصطلح أجنبي.


بسبب التنمر.. مفتاح يخترق رأس طفل والأم تروي التفاصيل

أكدت شيماء حجازي، والدة الطفل حسن شريف، أن ابنها ضحية لطفل آخر يدعى “معاذ ”، اعتدى عليه بمفتاح، فاخترق رأسه، منوهة بأنه ليس صديقا لابنها، ولكن الجاني وعائلته متواجدين في نفس العمارة التي نقطن بها.

وأشارت إلى أن “معاذ” شاب مشاغب ولا يحترم الآخرين، لافتة إلى أن الواقعة بدأت باعتداء “معاذ” على ابنها بمفتاح، أدى إلى "كسر في الجمجمة" ودخول المفتاح برأسه.


خالد عكاشة: سد النهضة كان محور لقاء الرئيس السيسي مع ولى العهد السعودي

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، أن قضية سد النهضة هي الرقم المهم والعنوان الرئيس لجميع التحركات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يحمل قضية واحدة، هي سد النهضة.


غرفة صناعة الدواء: إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن لقاح “سينوفاك” تم اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالي، ونحن لا نحتاج إلى تجارب؛ حتى تثبت كفاءة اللقاح.


فقدان الشهية.. أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حصيلة وفيات كورونا حول العالم، تقترب من 4 ملايين شخص، بينما تتجاوز الإصابات 175 مليونا.

سامح شكري وزير الخارجية أحمد موسى سد النهضة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تصعيد كبير من مصر في ملف سد النهضة.. وسامح شكري: سنتخذ إجراءات سياسية حال الملء بشكل أحادي.. ومدير متحف: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا وديا للمرة الثانية

هل يجب توزيع العقيقة مطبوخة أو التوكيل في ذبحها؟ الأزهر يرد

الحكومة تصرف 83.2 مليار جنيه خلال عام لدعم الصحة والأدوية .. تفاصيل

أهم الأخبار.. إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام.. وعلي جمعة: السحر موجود وأثره مثل الإنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

كيفية بر الوالدين بعد موتهما وأفضل ما ينفع الميت

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ