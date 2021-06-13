دراجة وصورة مناهض للعبودية.. هدايا غريبة بين بايدن وجونسون

في اجتماع مجموعة السبع

أهدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون هدية غريبة وهي دراجة مصنوعة يدويًا في أول اجتماع لهما بصفتهما قادة مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تصنيع الدراجة يدويا من قبل شركة صغيرة في فيلادلفيا، واستغرق العمل على تصميمها وتنفيذها بضعة أيام فقط لتظهر بالألوان الحمراء والزرقاء ويعد وقت تصنيعها قياسيا مقارنة بالوقت اللازم لتصنيعها والذي يستغرق عادة شهور.

ومن المعروف أن جونسون يفضل ركوب الدراجة، حيث تم مشاهدته وهو يقود دراجته حول لندن أكثر من مرة، وكانت الهدية التي قدمها إلى بايدن عبارة عن صورة ذات إطار لجدارية تظهر المناضل الأمريكي المناهض للعبودية فريدريك دوجلاس.

تشكل صورة المناضل السابق، الذي أصبح شخصية بارزة في حركة إلغاء الرق في القرن التاسع عشر، جزءًا من المسار الجداري في إدنبرة، ويقول رئيس الوزراء إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة غير قابلة للتدمير.

أما الدراجة التي قدمها رئيس الولايات المتحدة من صنع شركة Bilenky Cycle Works ، وهي شركة يعمل بها أربعة موظفين عادة ما يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهرًا لصنع آلة، وذكرت صحيفة (فيلادلفيا إنكوايرر) أنه تم الاتصال بالمالك، ستيفن بيلنكي، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في 23 مايو حول تصميم الدراجة وخوذة.

وتقول إن الميزانية كانت 1500 دولار فقط، أي ثلث الحد الأدنى للسعر الذي تحدده الشركة، وقال بيلنكي إنه وافق على الأمر رغما عنه.

دراجة