موجز السوشيال ميديا: محمد صلاح يحذف صورة من حسابه تضامنا مع كريستان إريكسن.. والأهلي يوجه رسالة للاعب الدنماركي

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تضامنا مع كريستان إريكسن .. محمد صلاح يحذف صورة من حسابه على فيسبوك

حذف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء قضاء عطلته الصيفية وهو يقود لانشا صغيرا داخل البحر .



الأهلي يوجه رسالة لـ كريستيان إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب

وجه النادي الأهلي المصري الدعم للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعد تعرضه لازمة قلبية وسقوطه مغشيا عليه في أرضية المعلب في مباراة الدنمارك وفنلندا



25 إدوارد : شاركت في ٣٥ فيلما.. ولقبوني بـ عبدالسلام النابلسي لهذا السبب

كشف الفنان إدوارد عن المشاركة في أكثر من ٣٥ فيلما خلال مسيرته الفنية كبطل ثانٍ أو صديق البطل دون الانفراد ببطولة كاملة.