برلماني: الصادرات الزراعية تضاعفت خلال 7 سنوات

قال النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق في قطاع الزراعة طوال ال7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي يدعو للفخر الشديد، موضحا ان قطاع الزراعة شهد وفق توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تنفيذ مئات المشاريع، التي نهضت بالقطاع وزادت الصادرات الزراعية.

أضاف محسن في تصريحات له اليوم، أن وزارة الزراعة نفذت نحو 320 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي، وهذه المشاريع بخلاف ما تم في البنية التحتية. مشددًا على ان هذه المشاريع الزراعية في محور الدلتا ومحور الضبعة وغيرهما، كانت انطلاقة جديدة في مجال قطاع الزراعة.

أوضح عضو زراعة الشيوخ، أن ما يشغل بال الدولة طوال السنوات الماضية، كان زيادة المساحة المزروعة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير نظم الزراعة وتطوير الأصناف المزروعة، وتطوير منظومة الري واقرار نظام كارت الفلاح ودعم مشروع البتلو ونظام تجميع الألبان وغيرها من المشاريع اللتي عملت على الارتقاء بالفلاح وزيادة دخله وانعكس ذلك في المجمل على حجم الانتاج الزراعي، الذي تضاعف السنوات الماضية وكذلك صادرات مصر الزراعية للخارج.

وشدد النائب، على أن مصر أصبحت على طريق التطور والنهضة في عهد الرئيس السيسي.