عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الصادرات الزراعية تضاعفت خلال 7 سنوات

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق في قطاع الزراعة طوال ال7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي يدعو للفخر الشديد، موضحا ان  قطاع الزراعة شهد وفق توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تنفيذ مئات المشاريع، التي نهضت بالقطاع وزادت الصادرات الزراعية.

 

أضاف محسن في تصريحات له اليوم، أن وزارة الزراعة نفذت نحو 320 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي، وهذه المشاريع بخلاف ما تم في البنية التحتية. مشددًا على ان هذه المشاريع الزراعية في محور الدلتا ومحور الضبعة وغيرهما، كانت انطلاقة جديدة في مجال قطاع الزراعة.

حسن عمار: إنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية انعكست على ملف الحياة الاجتماعية

عز الدين: السيسي أبهر العالم بما تحقق من إنجازات في 7 سنين

أوضح  عضو زراعة الشيوخ، أن ما يشغل بال الدولة طوال السنوات الماضية، كان زيادة المساحة المزروعة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير نظم الزراعة وتطوير الأصناف المزروعة، وتطوير منظومة الري واقرار نظام كارت الفلاح ودعم مشروع البتلو ونظام تجميع الألبان وغيرها من المشاريع اللتي عملت على الارتقاء بالفلاح وزيادة دخله وانعكس ذلك في المجمل على حجم الانتاج الزراعي، الذي تضاعف السنوات الماضية وكذلك صادرات مصر الزراعية للخارج.

 

وشدد النائب، على أن مصر أصبحت على طريق التطور والنهضة في عهد الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي وزارة الزراعة الصادرات الزراعية مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

المفتاح دخل في رأسه .. والدة ضحية متسابق ذا فويس كيدز تروى تفاصيل الواقعة

دراجة وصورة مناهض للعبودية.. هدايا غريبة بين بايدن وجونسون

أسعار فئات سوزوكي سياز موديل 2021 داخل الأردن.. صور

المدير التنفيذي لـ إنتر: إريكسن بعث برسالة عبر "واتساب" وحالته مستقرة

خبير قانوني: "الابتزاز الجنسي" الأكثر في جرائم الإنترنت.. والبلاغات بالملايين

"الأهلي فوق الجميع" .. حسن حمدي يوضح المعنى الحقيقي للمقولة الأشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ