أخبار التوك شو.. منح جديدة لطلاب الجامعات.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات سد النهضة.. ومصريون يمتلكون آثارا

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من أخبار التوك شو نرصد أبرزها…



وزير الخارجية: لا تهاون أو تنازل بحق القاهرة والخرطوم في مياه النيل.. تطور جديد سيؤثر في العلاقة مع قطر.. ومصر أوفت بوعدها لإعمار غزة



حل سامح شكري وزير الخارجية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”، وكشف شكري تطورات سد النهضة، وخطوات مصر المستقبلية لحفظ حقوقها التاريخية، وتطرق شكري للحديث عن علاقات مصر مع قطر وتركيا، وفيما يلي أبرز محاور الحوار : .. المزيد





أستاذ جيولوجيا: الملء الثاني لـ سد النهضة لن يتجاوز هذه المرحلة|فيديو



قال الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مسألة التخزين الثاني لسد النهضة فيما يتعلق بالإنشاءات الهندسية الخاصة به ضعيفة للغاية.. المزيد





عماد الدين أديب: لقاء السيسي وبن سلمان بالغ الأهمية.. ورسالة أخيرة لإثيوبيا



قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى شرم الشيخ، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات في المنطقة، والتي شهدتها بداية من زيارة أمير قطر للسعودية في نهاية رمضان.. المزيد





أحدهم يمتلك مومياء.. مدير متحف يفجر مفاجأة: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم



قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن كلمة تحفة تطلق على أي شئ له قيمة لكنها ليست آثارا، موضحا أن كلمة أنتيكا تطلق على الآثار لكن بمصطلح أجنبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي «محمد على خير».. المزيد

نيفين القباج: الرئيس السيسي وافق على دخول الطلاب المتفوقين في الجامعات بمنح من الوزارة



قال الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن، ان برنامج «تكافل وكرامة» يضاعف الأعداد والفئات الأولى مثل طلاب الجامعات؛ مشيرة إلى أنه تم تطوير 17 جامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأضاف نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي «محمد على خير»، ان الموازنة الجديدة للدولة شملت زيادة في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ منوهة بأن الدولة تسعى إلى ان يحصل كل طالبنا على فرص في التعليم الجديد. .. المزيد



تصعيد كبير.. أحمد موسى يكشف عن إجراء اتخذته مصر في ملف سد النهضة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر توجهت إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن سد النهضة ، مضيفا:" تصعيد مصري دبلوماسي كبير".. المزيد

نشأت الديهي: لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة إنذار وتحذير.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سامح شكري وزير الخارجية، وجه مساء أمس الجمعة، خطابًا بمثابة مستند رسمي لمجلس الأمن يحيطهم خلاله بمستجدات المفاوضات المتعثرة مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر تعترض رسميًا على أي تصرف أحادي إثيوبي يفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق المزيد

سامح شكري: لا تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان في مياه النيل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر والسودان أبدوا الكثير من المرونة في مفاوضات سد النهضة لتقدير المصالح الإثيوبية دون أي تهاون او تنازل في حق مصر والسودان من مياه نهر النيل.

وأضاف سامح شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأمن العام للأمم المتحدة معبر عن الإرادة الدولية وكان هناك اهتمام منه بالاتصال بي لمتابعة تطورات ملف سد النهضة، وهذا يعتبر انعكاسا للقلق الدولي من إمكانية الإقدام على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق ". .. المزيد

أحمد موسى : موقع أمريكي أشاد بنجاح الرئيس السيسي في إدارة الاقتصاد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقع المونيتور الأمريكي يشهد شهادة في حق الدولة المصرية، مضيفا: "محدش هيقدر يقول إن الموقع الأمريكي بيطبل للدولة المصرية والرئيس السيسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "الشهادة من الموقع الأمريكي عظيمة وأشاد بالاقتصاد المصري وقرارات الإصلاح الاقتصادي". .. المزيد

غرفة صناعة الدواء: إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022



قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن لقاح سينوفاك تم اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالي، ونحن لا نحتاج تجارب حتى تثبت كفاءة اللقاح.

وأضاف الدكتور أحمد العزبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك اتفاق مبدئي بين مصنعين، وسيتم إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022. .. المزيد

فقدان الشهية.. أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.. فيديو



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين شخص، بينما تتجاوز الإصابات 175 مليونا.



وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفئة الوحيدة التي يفضل لها أن تتناول اللقاح الصيني لفيروس كورونا هم الذين يتعاطون أدوية للمناعة، لافتا إلى أن اللقاحات آمنة ولا يوجد لها أي آثار جانبية. .. المزيد