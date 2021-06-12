وزيرة الهجرة: الشاب نور قدم نموذجا مضيئًا في الخارج عن صورة المصريين

تحدث السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الشاب المصري "نور التميمي" المقيم بمدينة بلوفديف في بلغاريا وصاحب قصة نجاح.

وقالت مكرم خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة": "الشاب نور قدم نموذجا مضيئًا في الخارج عن صورة المصريين الحقيقية ومواقفهم الإيجابية وعاداتهم الأصيلة.

وتابعت: "التميمي يضرب مثالا في المثابرة والكفاح يحتذى به لدى أقرانه من الشباب المصريين.

من جانبه، أعرب التميمي عن بالغ سعادته باتصال وزيرة الهجرة، وقال إن مروءتي وشهامتي نابعة من أصلي المصري، ولنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة خاصة فيما فعله مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة مؤخرًا"، مشددًا على أن كل مصري بالخارج عليه أن يبذل قصارى جهده في تحسين صورة وطنه حول العالم.

و"نور التميمي" شاب مصري سافر إلى بلغاريا منذ سنوات لدراسة تاريخ الموسيقى العالمية ثم استقر هناك في مدينة بلوفديف، التي صار التميمي حديثها بعد أن تصدى لمالك مطعم هناك قام بالاعتداء على بائع بلغاري بسيط يدعى "ميتكو"، ومنذ ذلك الحين وأصبح التميمي حديث وسائل الإعلام البلغارية ومحط أنظارها.

