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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"عربية النواب": العلاقات المصرية السعودية نموذج بارز دوليا

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، على أهمية اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شرم الشيخ، موضحا أنه تجسيد لعلاقات مصرية ممتازة وممتدة على مدى العقود الماضية، وترسخت وزادت ارتباطا وقوة خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي.

 

وأشار المغازي في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي على صفحته، بإعلان اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

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وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على الأهمية القصوى للقاء، في بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وتعزيز الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية.

 

واضاف المغازي، ان هناك وجود شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية تمتد لنحو 100 عام، كما أن التنسيق العالي بين الدولتين، انعكس على قوة العالم العربي ويمثل "سياج حماية عربية" أمام تحديات ضخمة تهدد المنطقة.

 

وأوضح المغازي ان العلاقات بين مصر والسعودية وطوال السنوات الماضية متشعبة في مختلف المجالات، وهناك استثمارات سعودية ضخمة في مصر، ومشاريع مشتركة وتفاهم واضح بين القيادتين المصرية والسعودية، على جسامة التحديات التي تواجه المنطقة برمتها.

مجلس النواب شرم الشيخ الرئيس السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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