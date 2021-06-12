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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. قرار من وزارة الصحة عن "ماراثون فايزر"

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر يوم غد الأحد بحيث تصبح من ثلاثة وخمسين عاما وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة".

وقالت الوزارة فى بيان نقلته ليبانون ديبايت أنه : بعد تلقيح العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراتون "فايزر"، ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر يوم غد الأحد بحيث تصبح من ثلاثة وخمسين عاما ".

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لبنان.. وزارة الصحة: 19089 جرعة لقاح في "ماراتون فايزر"

وأعلنت وزارة الصحة فى لبنان أن عدد الملقحين في "ماراثون فايزر" اليوم بلغ 19089 شخصا، على أن يستكمل الماراثون طيلة يوم غد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

وزارة الصحة العامة لبنان المطعمين بلقاح كورونا ماراتون فايزر تخفيض الفئات العمرية

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