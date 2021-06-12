حسن حمدي: صالح سليم مثلي الأعلى في النادي الأهلي

كشف حسن حمدي أسطورة ورئيس النادي الأهلي الأسبق عن مثله الأعلى منذ ارتدائه قميص القلعة الحمراء في العاشرة من عمره.

وقال حمدي خلال تصريحاته على قناة الأهلي في برنامج المجري الذي يقدمه مصطفى عبده إن صالح سليم كان مثله الأعلى منذ دخوله القلعة الحمراء.

وأضاف حمدي أن صالح سليم كان إنسانا عظيما ويعتبر هو الأفضل في رئاسة النادي الأهلي على مر التاريخ.

وتابع: صالح سليم أول من منحني الثقة في منصب مدير الكرة، ويعتبر مشواري الناجح صالح سبب رئيسي فيه.

وأشار حمدي إلى أن، صالح سليم يملك حنكة رائعة في التصرف وخبراته تفوق عقليات جيله.