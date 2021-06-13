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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات سوزوكي سياز موديل 2021 داخل الأردن.. صور

أسعار فئات سوزوكي
أسعار فئات سوزوكي سياز موديل 2021 داخل الأردن| صور

تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية، وتعد النسخة سوزوكي سياز واحدة من أقوى الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم داخل السوق الأردني عبر فئتين من التجهيزات لـ موديلات 2021.

حصلت السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 على نسبة طول بلغت 4490 مم، وعرض يقدر بـ 1730 مم، مع 1485 مم للارتفاع، بالإضافة Yلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر.

و زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 104 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 4 سرعات..

 

بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، أما عند معدل استهلاك السيارة من الوقود فتبلغ 5.1 لتر لكل 100 كم.

حصلت سوزوكي سياز موديل 2021 على العديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الامن و السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، مدعومة بكاميرا خلفية، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مثبت سرعة.

و ترتكز سوزوكي سياز موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بينما تظهر مقدمة السيارة عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، كما تحتوي على نظام صوتي و ترفيهي، و شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة متعدد المهام، و زر تفعيل و إيقاف المحرك.

 

أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 في الأردن 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 12,900 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 16,750 دينار.

اسعار فئات سوزوكي سياز موديل 2021 الأردن سوزوكي اليابانية السيارات العالمية

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