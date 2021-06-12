بالدموع .. مدرب الدنمارك يتحدث عن لقطة سقوط كريستيان إريكسن

تحدث كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن لقطة سقوط كريستيان إريكسن مغشياً عليه خلال مُباراة فنلندا في افتتاح مُبارايات المُنتخب في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.



وقال هيولماند، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، :”لقد كانت أمسية صعبة للغاية، حيث تم تذكيرنا بالأمور الأكثر أهمية في حياتنا العائلة والأصدقاء”، وتابع :”كل شيء وتفكيرنا مع كريستيان وعائلته”.

وتابع مُدرب الدنمارك حديثه بالقول :”لقد كان هناك خيارين أمامنا، إما اللعب اليوم، أو غداً في الساعة الثانية عشرة، واتفق الجميع على اللعب اليوم”.

وتوقف نبض العالم فى مباراة الدانمارك وفنلندا التى أقيمت فى بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد ما سقط كريستيان إريكسن على الأرض فى الدقيقة 43 إثر تعرضه إلى أزمة قلبية.

حادث إريكسن لم يكن الأول حيث تعرض نجوم فى لعبة كرة القدم من مختلف فرق العالم للإصابة ووصلت إلى الوفاة.