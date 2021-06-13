حسين عبدالبصير: أي آثار خرجت من مصر قبل عام 1970 من الصعب استرجاعها

أكد الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن هناك سوقا لبيع الآثار والانتيكات على الإنترنت، موضحا أي آثار خرجت من مصر قبل عام 1970 من الصعب استرجاعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي «محمد على خير»: إن كلمة تحفة تطلق على أي شئ له قيمة لكنها ليست آثارا، لافتا إلى أن كلمة أنتيكا تطلق على الآثار لكن بمصطلح أجنبي.

ولفت «إن هناك عددا من حائزي الآثار في مصر ويصل عددهم إلى 40 مواطنا يملكون الآثار .. وتفتش وزارة الآثار عليهم كل 6 أشهر»؛ مشيرا إلى أنه إلى عام 1983 كانت الآثار تباع بصورة عادية حتى في المتحف المصري.

وأشار إلى أن القانون القديم هو الذي جعل الـ 40 مواطنا يملكون الآثار في المنازل لأنه لم يكن يجرم ذلك، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار خرجت من مصر لهذا السبب.

وأكد أن بعض المواطنين لديه مومياء في البيت، ويسكن في محافظة الإسكندرية، مشددا على أن بيع الآثار حتى لمالكيها مرفوض.



