عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين عبدالبصير: أي آثار خرجت من مصر قبل عام 1970 من الصعب استرجاعها

حسين عبد البصير
حسين عبد البصير

أكد الدكتور  حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن هناك سوقا لبيع الآثار والانتيكات على الإنترنت، موضحا  أي آثار خرجت من مصر قبل عام 1970 من الصعب استرجاعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي «محمد على خير»: إن كلمة تحفة تطلق على أي شئ له قيمة لكنها ليست آثارا، لافتا إلى أن كلمة أنتيكا تطلق على الآثار لكن بمصطلح أجنبي.

ولفت «إن هناك عددا من حائزي الآثار في مصر ويصل عددهم إلى 40 مواطنا يملكون الآثار .. وتفتش وزارة الآثار عليهم كل 6 أشهر»؛ مشيرا إلى أنه إلى عام 1983 كانت الآثار تباع بصورة عادية حتى في المتحف المصري.

وأشار إلى أن القانون القديم هو الذي جعل الـ 40 مواطنا يملكون الآثار في المنازل لأنه لم يكن يجرم ذلك، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار خرجت من مصر لهذا السبب.

وأكد أن بعض المواطنين لديه مومياء في البيت، ويسكن في محافظة الإسكندرية، مشددا على أن بيع الآثار حتى لمالكيها مرفوض. 


 

محافظة الاسكندرية المصري أفندي محمد على خير متحف الاثار مكتبة الاسكندرية

موضوعات متعلقة

أحدهم يمتلك مومياء.. مدير متحف يفجر مفاجأة: 40 مصريا يمتلكون آثارا في منازلهم

ترشيحاتنا

المفتاح دخل في رأسه .. والدة ضحية متسابق ذا فويس كيدز تروى تفاصيل الواقعة

دراجة وصورة مناهض للعبودية.. هدايا غريبة بين بايدن وجونسون

أسعار فئات سوزوكي سياز موديل 2021 داخل الأردن.. صور

المدير التنفيذي لـ إنتر: إريكسن بعث برسالة عبر "واتساب" وحالته مستقرة

خبير قانوني: "الابتزاز الجنسي" الأكثر في جرائم الإنترنت.. والبلاغات بالملايين

"الأهلي فوق الجميع" .. حسن حمدي يوضح المعنى الحقيقي للمقولة الأشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ