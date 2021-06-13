"الأهلي فوق الجميع" .. حسن حمدي يوضح المعنى الحقيقي للمقولة الأشهر

كشف حسن حمدي أسطورة ورئيس النادي الأهلي الأسبق عن المعنى الحقيقي والتفسير الصحيح لجملة الأهلي فوق الجميع.

وقال حمدي خلال تصريحاته على قناة الأهلي في برنامج المجري الذي يقدمه مصطفى عبده إن، جملة الأهلي فوق الجميع يعني أن مصلحة الكيان فوق أي لاعب أو رئيس مجلس إدارة أو أعضاء.

وأضاف حمدي أن صالح سليم كان إنسانا عظيما ويعتبر الأفضل في رئاسة النادي الأهلي على مر التاريخ.

وتابع: صالح سليم قصد بهذه الجملة أن رحيله أو بقائه لن يقلل من كيان النادي الأهلي الكبير، ولن يحدث أن يأتي رئيس نادي لتعلوا كلمته فوق النادي الأهلي أو مصلحة الكيان.

وأشار حمدي إلى أن الأهلي لا يقف على لاعب أو مدير فني أو رئيس نادي، ويجب أن يعلم الجميع ذلك الأمر.

وأكمل: لا يعني أن الأهلي فوق الدولة كما يقول البعض، هذا تفسير مغلوط، منذ زمن طويل لا ندخل السياسة في شؤون كرة القدم ولا نتحدث عن الدولة ونعمل دائماََ على تعليمات المسؤولين.