المدير التنفيذي لـ إنتر: إريكسن بعث برسالة عبر "واتساب" وحالته مستقرة

أكد جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي أن حالة لاعب الفريق الدنماركي كرستيان إريكسن مستقرة.



وقال ماروتا في تصريحات نشرتها Rai Sport: “أرسل كريستيان إريكسن للتو رسالة عبر دردشة Inter whatsapp ، كانت قبل دقائق قليلة. نحن متفائلون بشأن الظروف الصحية ، أخبرنا موظفو الدنمارك أن الوضع تحت السيطرة ”.

توقف نبض العالم فى مباراة الدانمارك وفنلندا التى أقيمت فى بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد ما سقط كريستيان إريكسن على الأرض فى الدقيقة 43 إثر تعرضه إلى أزمة قلبية.

وتحدث كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن لقطة سقوط كريستيان إريكسن مغشياً عليه خلال مُباراة فنلندا في افتتاح مُبارايات المُنتخب في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.



وقال هيولماند، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: ”لقد كانت أمسية صعبة للغاية، وتم تذكيرنا بالأمور الأكثر أهمية في حياتنا العائلة والأصدقاء”، وتابع: ”كل شيء وتفكيرنا مع كريستيان وعائلته”.