نيسان تكشف موعد انطلاق نسختها القوية "Z" .. صور

كشفت شركة نيسان اليابانية العريقة عن موعد انطلاق نسختها القوية Z، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، وذلك بعد أن أعلنت عن تلك النسخة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وحددت نيسان يوم 17 من أغسطس من العام الجاري 2021، على أن يكون هو الموعد المنتظر للكشف رسميًا عن هذه السيارة الرياضية.

تشير بعض الشائعات والتقارير غير الرسمية، أن هذه النسخة سوف تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات، من طراز V6، متصل بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل علبة تروس اوتوماتيكية الأداء، إضافة إلى نسخة أخرى قياسية تعتمد على ناقل حركة مانيوال، إلى جانب بعض القدرات القوية الخاصة بعناصر الحماية وبرامج المكابح المتطورة، مع أنظمة مساعدة السائق وعناصر التحكم والرفاهية أيضا.

وعلى الرغم من عدم ظهور Z رسميًا، لكن تشير التوقعات أن هذه السيارة سوف تحصل على لمسات كبيرة من السيارة الاختبارية Z Proto، وتتمتع بشبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، إلى جانب مصابيح عدوانية حادة الشكل، مع مفهوم ثنائي الأبواب، إضافة إلى مرايات جانبية ذات شرائط LED، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، وشاشة ملونة تعمل باللمس قد يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقصورة داخلية متطورة.