عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

بوجاتي تكشف عن نسختها
بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

تعتبر شركة بوجاتي الفرنسية واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث اتخذت شهرة واسعة نسبة إلى اصداراتها الخارقة، و التي اكتسبت لقب الأسرع حول العالم لبعض من هذه الطرازات، مثل السيارة بوجاتي شيرون المميزة.

و تواصل بوجاتي تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، عبر احدث اصداراتها و هي الايقونة الجديدة Chiron Super Sport، حيث ظهرت بإطلالة رياضية خارقة، تجعلها تنفرد بالعديد من المواصفات القوية، و التي تقدم على الطريقة الخاصة بـ "بوجاتي".

تعتمد السيارة الخارقة Chiron Super Sport على محرك قوي مكون من 16 أسطوانة، بسعة 8000 سي سي، مع 4 شواحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1577 حصان، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

تعتمد Chiron Super Sport على منظومة الدفع الكلي للعجلات، و من خلال تلك القدرات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 200 كم في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.8 ثانية فقط، أو من نفس نقطة السكون حتى تصل لـ 300 كم في غضون 12.1 ثانية فقط.

و تميزت السيارة Chiron Super Sport بتصميم انسيابي، يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى العجلات الرياضية، و باقة من المواصفات الخاصة بأنظمة السلامة و التحكم.

و كشفت بوجاتي عن موعد انطلاق هذه النسخة الخارقة مع بداية العام الجديد، و من المتوقع أن تبدأ أسعارها بقيمة قدرها 3.900.000 ميلون دولار، أي ما يعادل 60.900.000 مليون جنيه مصري.

بوجاتي Chiron Super Sport شركة بوجاتي لسيارات تصنيع السيارات السيارات العام الجديد دولار الفرنسية محرك مواصفات شركات تصنيع السيارات أسواق السيارات العالمية النسخة الخارقة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه..اليوم

بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

أزمة داخل الناتو بسبب الأسلحة النووية.. وبيان منتظر بعد اجتماع بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ