بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

تعتبر شركة بوجاتي الفرنسية واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث اتخذت شهرة واسعة نسبة إلى اصداراتها الخارقة، و التي اكتسبت لقب الأسرع حول العالم لبعض من هذه الطرازات، مثل السيارة بوجاتي شيرون المميزة.

و تواصل بوجاتي تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، عبر احدث اصداراتها و هي الايقونة الجديدة Chiron Super Sport، حيث ظهرت بإطلالة رياضية خارقة، تجعلها تنفرد بالعديد من المواصفات القوية، و التي تقدم على الطريقة الخاصة بـ "بوجاتي".

تعتمد السيارة الخارقة Chiron Super Sport على محرك قوي مكون من 16 أسطوانة، بسعة 8000 سي سي، مع 4 شواحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1577 حصان، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

تعتمد Chiron Super Sport على منظومة الدفع الكلي للعجلات، و من خلال تلك القدرات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 200 كم في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.8 ثانية فقط، أو من نفس نقطة السكون حتى تصل لـ 300 كم في غضون 12.1 ثانية فقط.

و تميزت السيارة Chiron Super Sport بتصميم انسيابي، يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى العجلات الرياضية، و باقة من المواصفات الخاصة بأنظمة السلامة و التحكم.

و كشفت بوجاتي عن موعد انطلاق هذه النسخة الخارقة مع بداية العام الجديد، و من المتوقع أن تبدأ أسعارها بقيمة قدرها 3.900.000 ميلون دولار، أي ما يعادل 60.900.000 مليون جنيه مصري.