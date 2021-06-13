بورشه تايكان تنفرد بتعديلات قوية على طريقة مانسوري.. صور

تنفرد شركات تعديل السيارات بالعديد من النسخ القوية، وتجعلها تتألق بالعديد من اللمسات الجريئة، أو القدرات الفنية الخارقة إلى جانب المواصفات القياسية الخاصة بكل صانع، وأصبحت هذه النوعية من السيارات "المعدلة" تقابل ترحيب كبير من محبي عالم السيارات، نسبة إلى الاطلالة الجديدة و المختلفة.

وتعد النسخة بورشه تايكان، واحدة من أحدث الإصدارات التي اجرت عليها شركة مانسوري بعض التعديلات، حيث كشفت الصور عن لمسات خاصة بالهيكل الخارجي، مع استخدام الياف الكربون حول المصابيح الأمامية وفتحات التهوية، مع مصد أمامي سفلي و عتبات جانبية بارزة تتمتع باللون الأسود، و مرايات جانبية من نفس اللون، مع خط طولي يتوسط غطاء المحرك.

وترتكز السيارة بورشه تايكان المعدلة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع، مع علبة مكابح باللون الأصفر، مع شعار MANSORY و الذي يزين العديد من المناطق الداخلية، بالإضافة إلى صادم خلفي ذو تصميم رياضي.

السيارة بورشه تايكان"تيربو"، تتمتع بحزمة من المواصفات الفنية منها، محرك بقوة 671 حصان، مع 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمدة على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة.