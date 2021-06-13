رانيا فريد شوقي: تجسيد دور الأم في ولاد ناس لم يكن صعبا

قالت الفنانة رانيا فريد شوقى، إن مسلسل ولاد ناس يعبر عن حياتنا ويتحدث عن تربية الأولاد، والتعايش مع مشاكلهم فى ظل التكنولوجيا.

وأشارت رانيا فريد شوقي خلال لقائها وأبطال مسلسل ولاد ناس مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إلى أن هناك مشهد قوى جدا فى المستشفى ضمن أحداث المسلسل، مضيفة: "أنا أم فى الحقيقة وتجسيد دور أم لم يكن صعبا علي لأننى أعيش تلك مشاعر يومياً.



ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.