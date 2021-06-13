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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نور التميمي.. نموذج مشرف لشباب مصر بالخارج أنقذ بائعا مشردا من التعرض للإهانة

الشاب نور التميمي
الشاب نور التميمي

 أصبح الشاب نور التميمي، المقيم ببلغاريا منذ سنوات لدراسة تاريخ الموسيقى العالمية، حديث السوشيال ميديا بعد أن تصدى لمالك مطعم هناك قام بالاعتداء على بائع بلغاري بسيط يدعى "ميتكو"، ومنذ ذلك الحين وأصبح التميمي حديث وسائل الإعلام البلغارية ومحط أنظارها.

وأعرب التميمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، عن بالغ سعادته باتصال وزيرة الهجرة، وقال إن مروءتي وشهامتي نابعة من أصلي المصري، ولنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة خاصة فيما فعله مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة مؤخرًا"، مشددًا على أن كل مصري بالخارج عليه أن يبذل قصارى جهده في تحسين صورة وطنه حول العالم.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفيًا بالشاب المصري "نور التميمي" المقيم بمدينة بلوفديف في بلغاريا وصاحب قصة نجاح ومروءة هناك.

وخلال الاتصال، أعربت  نبيلة مكرم عن فخرها بـ "نور التميمي" وبمروءته، وقالت له: "أنت تقدم نموذجًا مضيئًا في الخارج عن صورة المصريين الحقيقية ومواقفهم الإيجابية وعاداتهم الأصيلة"، مؤكدة أنه يضرب مثالا في المثابرة والكفاح يحتذى به لدى أقرانه من الشباب المصريين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالخارج وزيرة الهجرة السوشيال ميديا نبيلة مكرم نور التميمي

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