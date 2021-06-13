إصابة في الظهر والعلاج كي بالنار.. حسن حمدي يروي أسباب اعتزاله

كشف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن أغرب طريقة تم علاجه بها بعد تعرضه للإصابة في عضلات الظهر عندما كان لاعبا.

وقال حسن حمدي في تصريحات على قناة الأهلي في برنامج المجري الذي يقدمه مصطفى عبده، إن تعرضه للإصابة في ظهره جعله يحتاج الى علاج من نوع خاص وهو الكي بالنار، موضحا أن النادي الأهلي أحضر له المعالج.

وأضاف حسن حمدي: “بعد فحص ظهري بشكل دقيق من أحد المعالجين في ذلك الوقت، صرح لي بأن علاجي لن يفلح الا بالكي بسيخ الحديد”.

وتابع: “قام المعالج بتسخين سيخ بالنار حتى احمر ووضعه على المناطق المصابة بشكل دقيق وبالفعل تمت علاجي”.

وأشار حسن حمدي إلى أن، العلاج في فترة ممارسته كرة القدم يختلف تماماََ عن الوقت الحالي، مضيفا: “إصابتي في الظهر هي التي جعلتني أعتزل كرة القدم، على الرغم من أنني كنت الأكثر مشاركة في المباريات وكانت لياقتي عالية”.