عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامية الطرابلسي: شخصيتي بـ «الاختيار ٢» أحلى حاجة حصلتلي .. فيديو

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

تحدثت الفنانة سامية طرابلسي عن كواليس مشاركتها في مسلسل الاختيار ٢ ، وذلك خلال حضورها ضيفة بموقع صدى البلد.

 وكشفت سامية الطرابلسي عن كواليس عملها مع المخرج بيتر ميمي وكيف رشحها للدور وأخبرها أنه سيكون فارقا في مسيرتها، موضحة كيف أدت شخصيتها بالعمل، والتحضيرات التي احتاجتها لتخرج بشكل جيد.


وكانت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي  قد حلت ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت عن حبها للطبخ، والمواقف التى تعرضت لها في مصر خلال تعلم القيادة، وكيف تقوم بعمل الملوخية، ورأيها في التيك توك وتعامل الجمهور معه، كما كشف عن هوايتها.

التونسية سامية الطرابلسي بتشهق على الملوخية.. وهكذا تعاملت مع سائق ميكروباص وقف أمامها فجأة

شكرًا على حفاوة الاستقبال.. سامية الطرابلسي تشيد بتواجدها في صدى البلد

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

المخرج بيتر ميمي التونسية سامية الطرابلسي مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار ٢ مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الثامن

اليوم.. وائل الفشني يعود لمسرح ساقية الصاوي

رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس .. اليوم

ما اشبع منه.. عيضة المنهالي يطرح أحدث أغانيه باللهجة العراقية

شاهد .. صور حفل زفاف محمد فراج وأبرز الحضور

أخبار الفن.. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما

منهم محمد منير وحسن يوسف .. فنانون غائبون عن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

صور| تكريم عمر خيرت وحظر تجول أفضل فيلم.. تفاصيل الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه..اليوم

بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

أزمة داخل الناتو بسبب الأسلحة النووية.. وبيان منتظر بعد اجتماع بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ