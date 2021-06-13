سامية الطرابلسي: شخصيتي بـ «الاختيار ٢» أحلى حاجة حصلتلي .. فيديو

تحدثت الفنانة سامية طرابلسي عن كواليس مشاركتها في مسلسل الاختيار ٢ ، وذلك خلال حضورها ضيفة بموقع صدى البلد.

وكشفت سامية الطرابلسي عن كواليس عملها مع المخرج بيتر ميمي وكيف رشحها للدور وأخبرها أنه سيكون فارقا في مسيرتها، موضحة كيف أدت شخصيتها بالعمل، والتحضيرات التي احتاجتها لتخرج بشكل جيد.



وكانت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي قد حلت ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت عن حبها للطبخ، والمواقف التى تعرضت لها في مصر خلال تعلم القيادة، وكيف تقوم بعمل الملوخية، ورأيها في التيك توك وتعامل الجمهور معه، كما كشف عن هوايتها.

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.